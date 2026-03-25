Una lunga storia d’amore la Firenze di Gino Paoli Al Gala’s serate magiche

Il 25 marzo 2026 a Firenze, un musicista ha annunciato di aver perso un caro amico, con il quale ha condiviso molti anni. La notizia è stata resa nota durante una serata al Gala’s, evento noto per le sue atmosfere magiche. La conversazione si è concentrata sulla relazione lunga e significativa tra i due, senza ulteriori dettagli sui motivi della perdita.

Firenze, 25 marzo 2026 – “Ho perso un caro e grande amico con il quale ho passato anni indimenticabili. In particolare quelli vissuti a Firenze ”. Gianni Mercatali, grande organizzatore di eventi è stato anche gestore di locali non solo in città ma anche nel resto d’Italia e ha lavorato a lungo anche a Montecarlo. Gianni Mercatali e Gino Paoli A Gino Paoli – morto ieri mattina a 91 anni, era nato a Monfalcone il 23 settembre 1934 – ha legato un’amicizia vera e la mente non può non tornare al 1974 quando Paoli e Mercatali decidono di far tornare a nuova vita quello che era il Gala’s, nella centralissima via Pandolfini 34 a pochi metri da piazza della Signoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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