Si è svolta una grande cena in occasione della quinta edizione del Memorial dedicato a Gianfranco e Bruna Bolognesi. L’evento ha riunito numerosi partecipanti, con un programma che ha incluso momenti di testimonianza e premiazioni. La serata si è svolta in un locale della zona, con la presenza di rappresentanti delle associazioni e familiari.

Il Memorial dedicato a Gianfranco e Bruna Bolognesi, giunto alla quinta edizione, torna anche quest’anno all’ Istituto alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Forlimpopoli con l’obiettivo di ricordare la figura di Gianfranco Bolognesi, grande sommelier e maestro di accoglienza, e di trasmettere alle nuove generazioni la cultura del servizio e della ristorazione italiana. Gianfranco Bolognesi, acomparso nel 2021, è stato uno dei più importanti protagonisti della ristorazione italiana, noto soprattutto per essere stato fondatore e patron dello storico ristorante ’La Frasca’ di Castrocaro Terme. È ricordato anche per aver dato un contributo fondamentale alla cultura del vino in Italia e alla valorizzazione dell’accoglienza in sala, uno dei suoi punti di forza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una grande cena nel nome di Bolognesi

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