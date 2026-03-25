Alle 20.45 di stasera, al teatro Comunale di Russi, va in scena ’ L’Empireo-The Welkin ’, della pluripremiata drammaturga britannica Lucy Kirkwood, con la regia di Serena Sinigaglia. È uno spettacolo per riflettere sulle tematiche di genere senza retorica grazie a un testo militante, corale, avvincente e divertente. Ambientato nell’Inghilterra rurale del Settecento, L’Empireo è un testo monumentale e ambizioso, che racconta la storia di una giuria di dodici donne convocate da un giudice, che non può giustiziare per omicidio una ragazza perché si dichiara incinta. La giuria femminile dovrà decretare la verità o meno di questa affermazione, esercitando su di lei potere di vita o di morte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Una giuria di donne per giudicare la vita

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