Una donna modello L’Infanzia Valgardena intitolata a Giovanna

La scuola per l'infanzia Valgardena è stata ufficialmente intitolata a Giovanna Salvadori. La decisione è stata comunicata dalla dirigenza dell’istituto, che ha scelto di dedicare la struttura alla figura di questa donna considerata un simbolo per la comunità empolese. La cerimonia di intitolazione si è svolta alla presenza di rappresentanti locali e familiari.

di Cristian De Carlo La scuola per l’infanzia Valgardena è stata intitolata a Giovanna Salvadori. Una donna simbolo per tutta la comunità empolese. La prima assessore donna del Comune di Empoli che ha lottato "per l’emancipazione della donna e ha fatto in modo che venissero istituti i primi asili nido pubblici così da poter fare continuare l’attività professionale alle mamme lavoratrici". L’inno di Mameli ieri mattina ha dato il via all’evento. "Bisogna provare a ristabilire un equilibrio toponomastico nei confronti della figura femminile e abbiamo pensato di partire da questa scuola dedicandola a Giovanna Salvadori – così il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi –: Giovanna ruppe quel tetto di vetro ed è ricordata anche per essere stata la prima donna assessore. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Una donna modello. L’Infanzia Valgardena intitolata a Giovanna Articoli correlati Giovanna Perricone nominata garante per l’infanzia, Alessandra De Caro per i diritti culturaliGiovanna Perricone è il nuovo garante per l'infanzia e l’adolescenza della Regione Siciliana. Leggi anche: Regione, Giovanna Perricone è il nuovo garante per l'infanzia e l'adolescenza: approvata in Giunta la nomina Contenuti utili per approfondire Infanzia Valgardena Discussioni sull' argomento Una donna modello. L’Infanzia Valgardena intitolata a Giovanna; Il sindaco Mantellassi: Un giorno di festa per la nostra città, per Giovanna Salvadori e la scuola dell’infanzia Valgardena; Intitolata a Giovanna Salvadori la scuola dell'infanzia Valgardena; Memoria e futuro si incontrano: la Valgardena ora porta il nome di Giovanna Salvadori. Una donna modello. L’Infanzia Valgardena intitolata a GiovannaNel 1966 il sindaco Assirelli la nominò assessora, la prima nella storia. Cerimonia a scuola con la giunta Mantellassi e la famiglia della Salvadori. lanazione.it Martedì 24 marzo 2026 alle 10.30 (via Val Camonica, 2, Empoli) la scuola dell’infanzia Valgardena porterà il nome di ‘Giovanna Salvadori’ Nata nel 1928 e scomparsa 80 anni dopo, Giovanna Salvadori ha iniziato l’attività politica dopo il 1948, prima nel - facebook.com facebook