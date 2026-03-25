Il mistero del soprannome “Pitonessa” di Daniela Santanchè ha una spiegazione ufficiale, e arriva direttamente dalla voce dell’ex marito Paolo Santanchè, noto chirurgo plastico che ha condiviso con lei gli anni del jet set milanese. Durante un’intervista alla trasmissione “La Zanzara” su Radio24, risalente al 2013, il medico ha rivelato l’origine poco elegante del nomignolo che accompagna da anni la politica, attuale ministra del Turismo, ora al centro di un caso politico nazionale colossale, dopo la richiesta di dimissioni effettuata dalla premier Giorgia Meloni. “ Il soprannome ‘Pitonessa’ della mia ex moglie, Daniela, deriva da una vecchia barzelletta che però non si può raccontare perché siamo in fascia protetta “, ha dichiarato Santanchè ai microfoni della trasmissione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Una barzelletta “da fascia protetta” e quel nickname bizzarro: perché Daniela Santanchè è la Pitonessa?

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