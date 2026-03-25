Un sogno così il nuovo podcast di Paolo Colombo per il Sole 24 Ore

Un’Italia sorprendente, coraggiosa, lontana dagli stereotipi che la vogliono timida o rassegnata. È questa la protagonista di Un sogno così, il nuovo podcast di Paolo Colombo, storico e narratore, prodotto dal Sole 24 Ore e ispirato all’omonimo romanzo pubblicato da Feltrinelli. In sette episodi, in uscita settimanale sarà disponibile a partire dal 24 marzo sul sito de Il Sole 24 Ore, su tutte le piattaforme audio e su 24orepodcast.com, l’hub che raccoglie tutte le produzioni originali del Gruppo Il Sole 24 ORE: da Radio 24 al Sole 24 Ore alle coproduzioni con tutte le aree del Gruppo Il Sole 24 ORE. In Un sogno così, Colombo porta gli ascoltatori dentro il vortice di energia civile e creativa che attraversò il Paese nel Dopoguerra e negli anni Cinquanta. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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