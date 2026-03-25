Sabato a Monza si trasforma in un palcoscenico all'aperto lungo via Carlo Alberto, dove si svolgono piccoli concerti nelle vetrine dei negozi. L'iniziativa fa parte di una serie di eventi organizzati dal distretto commerciale locale, inseriti nel cartellone di Monza Music Meetings 2026, e coinvolge diverse attività commerciali della zona.

Sabato via Carlo Alberto diventa un palcoscenico a cielo aperto. L’aggregazione di commercianti Carlo Alberto District partecipa alla serie di eventi di Monza music meetings 2026 con “ Intermezzi urbani diffusi “. Un format innovativo che porta la musica dal vivo all’interno dei negozi e delle boutique del centro. Per tutta la giornata chi fa shopping potrà imbattersi in un violino tra le opere di una galleria d’arte, un trio di fiati che dialoga con i colori e i profumi di una boutique. L’iniziativa rievoca l’atmosfera dei salotti di un tempo, dove la musica accompagnava la socialità e il piacere dello stare insieme. Si comincia al mattino alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Un sabato insolito a Monza. Piccoli concerti in vetrina

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