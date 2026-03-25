Un musical al profumo di caffè e sogni

Al teatro comunale di Cesenatico si svolge l’evento principale della rassegna di musical, con una serata dedicata a uno spettacolo che combina musica, coreografie e scenografie. L’evento si tiene in una data specifica e coinvolge un cast di artisti che portano in scena una storia ispirata ai temi del caffè e dei sogni. L’ingresso è aperto al pubblico e l’organizzazione prevede diverse repliche durante il fine settimana.

Al teatro comunale di Cesenatico si tiene l’evento clou della rassegna di musical. L’appuntamento è da stasera a domenica, quando sul palcoscenico sarà presentato "Destiny’s Cafee the musical", l’ultima produzione della compagnia Ndo, scritta e diretta da Ivan Boschi che debutterà proprio a Cesenatico oggi. Questo nuovo ed imponente lavoro coinvolge ben 30 performer e una band dal vivo, per una storia originale e corale, centrata su incontri e seconde possibilità. "In un momento – dice Ivan Boschi – caratterizzato purtroppo da forti tensioni, come quello che stiamo attraversando con finali estremamente incerti, la mia volontà è quella di far vivere una serata all’insegna dei buoni sentimenti e finali carichi di positività. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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