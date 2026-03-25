Arriva un nuovo festival lacustre: " Fiastrapalooza ", che dal 26 al 28 giugno celebrerà il territorio. Tre giorni di arti e attività diffuse, alla scoperta del paesaggio, per un’esplosione di eventi sul lago di Fiastra (il termine "palooza" deriva dall’inglese americano e indica un evento grandioso, straordinario e pieno di energia). È stato progettato da La Catasta, nello scenario del Parco dei Monti Sibillini. Musica in canoa, concerti di respiro internazionale, dj-set lungolago, laboratori e mercatino artigianale, cinema a schermo gonfiabile, teatro d’improvvisazione e arti performative diffuse nel bosco e in un percorso creativo che attraverserà San Lorenzo a lago, le baie lacustri, i ruderi del castello sovrastante e le frazioni della vallata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un festival di tre giorni sul lago: "Fiastrapalooza" scalda i motori

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