Un festival di tre giorni sul lago | Fiastrapalooza scalda i motori

Da ilrestodelcarlino.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Arriva un nuovo festival lacustre: " Fiastrapalooza ", che dal 26 al 28 giugno celebrerà il territorio. Tre giorni di arti e attività diffuse, alla scoperta del paesaggio, per un’esplosione di eventi sul lago di Fiastra (il termine "palooza" deriva dall’inglese americano e indica un evento grandioso, straordinario e pieno di energia). È stato progettato da La Catasta, nello scenario del Parco dei Monti Sibillini. Musica in canoa, concerti di respiro internazionale, dj-set lungolago, laboratori e mercatino artigianale, cinema a schermo gonfiabile, teatro d’improvvisazione e arti performative diffuse nel bosco e in un percorso creativo che attraverserà San Lorenzo a lago, le baie lacustri, i ruderi del castello sovrastante e le frazioni della vallata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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