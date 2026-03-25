Un drone russo ha accidentalmente colpito una centrale elettrica in Estonia

Nelle prime ore del mattino, un drone russo ha sorvolato lo spazio aereo dell’Estonia e, in modo accidentale, ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, situata nella contea di Ida-Viru. L’incidente è avvenuto senza feriti o danni significativi, e le autorità locali stanno valutando le circostanze dell’evento. Nessuna rivendicazione ufficiale è stata ancora rilasciata.

Nelle prime ore del mattino, un drone russo è entrato nello spazio aereo dell’ Estonia, colpendo accidentalmente una ciminiera della centrale elettrica di Auvere, nella contea di Ida-Viru. A riferirlo sono state le Forze di difesa e l’emittente pubblica estone Err. Un portavoce del Servizio di Sicurezza Interna (Iss) ha dichiarato: «Nella notte del 25 marzo, alle 3:43, un drone ha colpito la ciminiera della centrale elettrica di Auvere. Nessuno è rimasto ferito nell’incidente». In un comunicato stampa del procuratore generale Astrid Asi, invece, si legge: «Secondo le informazioni attuali, il drone non era diretto verso l’Estonia. Sono in corso le prime indagini, che chiariranno le circostanze più specifiche». 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Un drone russo ha accidentalmente colpito una centrale elettrica in Estonia Articoli correlati Drone russo contro una centrale elettrica in EstoniaABBONATI A DAYITALIANEWS Impatto su un impianto energetico nel nord Europa Un velivolo senza pilota di origine russa si è schiantato contro una... Drone russo contro una centrale elettrica in Estonia: convocata riunione d’emergenza sulla sicurezzaEstonia e Lettonia in allarme dopo essere entrate nel raggio d’azione di droni russi. Una selezione di notizie su Un drone russo ha accidentalmente... Temi più discussi: Drone russo colpisce centrale elettrica in Estonia; Ucraina, drone russo sconfina e colpisce centrale elettrica in Estonia; Drone russo colpisce una centrale elettrica in Estonia; Macron: Intercettata petroliera russa nel Mediterraneo. Finanzia la guerra, non lo permetteremo. Un drone russo ha colpito una centrale in Estonia, ma non l’hanno fatto appostaNella notte il velivolo ha colpito una centrale elettrica nella città estone di Auvere, a ridosso del confine russo, causando danni limitati e nessun ferito. Anche la Lettonia ha segnalato un caso sim ... dire.it Drone colpisce una centrale in Estonia: Entrato dallo spazio aereo russo. Un altro cade in Lettonia, Riga: È ucrainoLeggi su Il Fatto Quotidiano.it l'incidente in Estonia dove un drone proveniente dallo spazio aereo russo ha colpito la ciminiera di una centrale elettrica. Convocata riunione d'emergenza. ilfattoquotidiano.it La guerra in Ucraina. Droni russi cadono in Lituania ed Estonia, colpita una centrale elettrica. Il Cremlino rivendica la conquista di un altro villaggio nel Donetsk - facebook.com facebook Drone russo colpisce una centrale elettrica in Estonia. Un altro drone cade in Lettonia ma le prime informazioni indicano che era apparentemente ucraino, secondo quanto dichiarato dal primo ministro lettone sul proprio account X #ANSA x.com