’Un cuore sano per amico’ lezioni di salute a 400 studenti

Da 2017, l’Ospedale di Sassuolo e l’assessorato all’istruzione collaborano per organizzare un progetto dedicato alla salute del cuore. Ogni anno, circa 400 studenti partecipano a lezioni che affrontano temi legati alla prevenzione e al benessere cardiovascolare. L’iniziativa si ripete con cadenza annuale, coinvolgendo le scuole della zona.

E’ diventato un appuntamento ormai classico, un progetto avviato nel 2017 che vede impegnati in prima linea l’Ospedale di Sassuolo e l’assessorato all’istruzione. Si chiama ‘Un cuore sano per amico’ ed è un progetto formativo che mette a confronto i sanitari dell’ospedale cittadino con gli studenti delle scuole medie sassolesi e ha visto la partecipazione di diciassette classi di terza, per un totale di quasi quattrocento alunni, 395 per la precisione, e dei loro insegnanti. "La felicissima collaborazione con l’Ospedale di Sassuolo – ha detto l’assessore all’istruzione Maria Savigni – ci ha permesso, negli anni, di raggiungere tantissimi ragazzi, e di fare davvero cultura della salute". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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