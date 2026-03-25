Un convegno divulgativo sull’epilessia

Si è svolto un convegno dedicato all’epilessia, un disturbo neurologico che colpisce molte persone. Durante l’incontro si è discusso del diritto di queste persone di lavorare e svolgere le proprie attività senza restrizioni, in particolare quando le crisi sono sotto controllo. L’evento ha riunito professionisti e rappresentanti di associazioni per approfondire le caratteristiche della condizione e le modalità di gestione.

Epilessia, le persone che ne soffrono hanno il diritto di lavorare e, nella maggior parte dei casi, possono svolgere le proprie mansioni senza limitazioni, specialmente se le crisi sono ben controllate. Nonostante ciò persistono stigma e pregiudizi che portano a tassi di disoccupazione alti per chi è affetto da questa patologia. Per questo motivo sabato dalle 9 alle 12,30 nella Sala Menada della Croce Verde, al secondo piano, si terrà un evento divulgativo che rientra nell’ambito delle celebrazioni della Giornata Mondiale dell’Epilessia. Il convegno organizzato da Ausl Irccs di Reggio, ad accesso libero, ha il patrocino di Comune di Reggio, Lice (Lega italiana contro l’epilessia), Aie (Associazione italiana epilessia) e Aice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un convegno divulgativo sull’epilessia Articoli correlati Cassano Magnago: panchina viola e convegno per l’epilessiaIl comune di Cassano Magnago trasforma la sensibilizzazione contro l’epilessia in un atto concreto e simbolico per domenica 15 marzo, inaugurando una... Importante dialogo scientifico sull’epilessia al polo tecnico Righi-Boccioni-FermiLa scuola come presidio di consapevolezza e sicurezza sanitaria: è questo l’obiettivo del convegno “A scuola di epilessia”, svoltosi presso l’aula... Contenuti e approfondimenti su convegno divulgativo Temi più discussi: Un convegno divulgativo sull’epilessia; Convegno divulgativo culturale: ''La persona umana: dignità, relazione, dono''; Un convegno sulla stregoneria a Torino; Torna a Milano lo Spettacolo della Salute 2026 con la sua 5ª edizione. Il volo del dirigibile Norge rivive a Palazzo Aeronautica: un convegno per onorare Umberto NobileL’evento, in programma il 14 Aprile, rientra nell’ambito di una serie di iniziative a carattere scientifico, culturale e ... resegoneonline.it Un convegno sull’autismo. Idee e progettiÈ in programma sabato 4 ottobre il convegno sul tema dell’autismo dal titolo: Teniamoci per mano: progettualità oltre la diagnosi. Si svolgerà nella Sala Tramogge dei Molini Marzoli ed è rivolto ai ... ilgiorno.it 8 aprile | ore 15:00 Palermo – Stand Florio, Via Messina Marine 40 Siamo lieti di comunicare che parteciperemo al convegno divulgativo dedicato all’edilizia sostenibile e al ruolo del legno nell’architettura contemporanea. Durante l’evento interverremo - facebook.com facebook