Un bando per gestire tre campi sportivi

È stato pubblicato un avviso pubblico per affidare la gestione di tre campi sportivi situati nelle frazioni di Comeana, Poggio alla Malva e Seano. La procedura riguarda l’assegnazione degli spazi, con scadenza prevista per la presentazione delle domande entro una data stabilita. Le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti sono specificati nel bando disponibile online.

Un bando per l’affidamento in gestione dei campi sportivi di Comeana, Poggio alla Malva e Seano. Il Comune di Carmignano ha pubblicato il bando per individuare le associazioni e società sportive senza fini di lucro interessate a presentare un progetto preliminare, accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria, per la rigenerazione, riqualificazione e l’ammodernamento e per la successiva gestione gratuita degli impianti sportivi comunali. L’affidamento durerà 5 anni. Sul sito www.comune.carmignano.po.it sono indicate tutte le modalità di partecipazione, i requisiti e i costi delle utenze degli impianti. Il campo sportivo di Comeana è quello in via Silone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un bando per gestire tre campi sportivi Articoli correlati Controlli Asl, chiusi tre campi sportivi: il mondo del calcio pratese è nel palloneTre controlli da parte di Asl, tre chiusure: dopo il campo sportivo parrocchiale di Tavola nei mesi scorsi e la chiusura del “Gaetano Scirea” di... Leggi anche: Zètema cerca esperti di ippica per gestire Capannelle. Bando in vista Marriage is the Ultimate Team Sport: How to Create a Winning Team Aggiornamenti e notizie su Un bando per gestire tre campi sportivi Temi più discussi: Un bando per gestire tre campi sportivi; Gioia Tauro, pubblicato il bando per la concessione di un terreno comunale destinato a rifugio per animali randagi · ilreggino.it; Palù del Fersina, via al bando per gestire l’ospitalità diffusa nel borgo della Valle dei Mòcheni; Rifugi, la rivoluzione gentile degli under 35: nuovi menù, arrampicate, après-ski e il pesce che arriva col gatto delle nevi. Nocera Inferiore, bando per la gestione dei parchi giochi comunali (video)Il Comune di Nocera Inferiore ha pubblicato un avviso di procedura aperta per l’affidamento in concessione dei parchi giochi comunali situati in via Rea, via Falcone, via Astuti, via Marrazzo e via M. agro24.it Emergenza casa a Milano, il bando di coprogettazione per gestire 500 alloggi pubbliciIl Comune avvia una coprogettazione per mettere a disposizione case a canoni calmierati e percorsi di accompagnamento sociale. Gli assessori Bertolé e Bottero: Risposta potenziale per circa 1.500 per ... affaritaliani.it Il libro horror di Mia Ballard messo al bando in Usa dopo le proteste dei lettori - facebook.com facebook 'La poesia che si vede', via al bando internazionale di videopoesia. Dorico international film fest e la Punta della Lingua annunciano il concorso #ANSA x.com