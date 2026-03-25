Martedì 24 marzo, presso un istituto scolastico, si è svolta una mattinata dedicata alla tutela dell’ambiente. Studenti e Carabinieri Forestali hanno partecipato a un evento volto a promuovere la sensibilità verso le tematiche ambientali e la cura del territorio. Durante l’iniziativa, sono state realizzate attività pratiche e momenti di confronto sul tema della tutela delle risorse naturali.

Gli studenti del "Bonafini" di Cividate Camuno hanno piantato un albero nel giardino della scuola insieme ai rappresentanti dell'Arma Mattinata all’insegna dell’ambiente e della sensibilizzazione quella di ieri, martedì 24 marzo, all’Istituto Scolastico G. Bonafini di Cividate Camuno, dove gli studenti sono stati protagonisti di un’iniziativa insieme ai Carabinieri Forestali nell’ambito del progetto nazionale “Un albero per il futuro”. I ragazzi hanno partecipato direttamente alla messa a dimora di un albero, un gesto simbolico ma concreto per promuovere la tutela dell’ambiente e la legalità ambientale. Durante l’incontro, i militari dell’Arma hanno spiegato l’importanza della salvaguardia del territorio e del rispetto del patrimonio naturale, coinvolgendo gli studenti in un momento educativo e partecipato. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

© Bresciatoday.it - Un albero per il futuro: studenti e Carabinieri Forestali insieme per l’ambiente

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