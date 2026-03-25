Uguccioni si porta a casa la Coppa Senio

Samuele Uguccioni, atleta originario di Tavullia e appartenente al Team General System, ha vinto la 73ª edizione della Coppa Senio, che includeva anche il 38º Memorial Mazzolini e il 27º Memorial Nadiani. La gara è stata molto combattuta e si è conclusa con un'azione decisiva nell’ultimo chilometro, che ha permesso all’atleta di aggiudicarsi la vittoria.

Samuele Uguccioni, da Tavullia, del Team General System formazione ciclistica forlivese, a firmare la 73ª Coppa Senio-38º Memorial Mazzolini e 27º Memorial Nadiani, al termine di una gara combattuta e risolta con un’azione perentoria nell’ultimo chilometro. Alle sue spalle regolano il gruppetto inseguitore gli altri protagonisti della fuga di giornata, con Mattia Arnoldi (Team Ecotek Zero24) e Stefano Brambilla (Pool Cantù GB Team) a completare il podio. Oltre un centinaio di Juniores si danno appuntamento a Cassanigo per percorrere i sedici giri del circuito per complessivi 92 chilometri e corsa subito accesa fin dalle prime battute.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Uguccioni si porta a casa la Coppa Senio Articoli correlati Coppa dei Club Umbria Msp, la Ternana Padel si porta a casa la sua seconda super coppaRipartita in questo 2026 la Coppa dei Club Umbria Msp di padel con un doppio appuntamento: la finale di super coppa e la seconda fase del campionato. Leggi anche: Coppa Italia, il Latina si porta a casa un buon pareggio Aggiornamenti e notizie su Coppa Senio Temi più discussi: Juniores – Colpo di Uguccioni nella Coppa Senio; Samuele Uguccioni domina la volata ristretta e conquista la 73ª Coppa Senio (foto Gallery); Videogiochi e ciclismo: ecco i titoli più realistici per correre su due ruote; Team ECOTEK Zero24. Terzo podio consecutivo per Mattia Arnoldi, Fiorini 10°. CASSANIGO. UGUCCIONI BATTE ARNOLDI E CHINELLATO E FA SUA LA COPPA SENIOÈ il romagnolo Samuele Uguccioni (Team General System) a firmare la 73a Coppa Senio – 38° Memorial Mazzolini, 27° Memorial Nadiani, al termine di una gara combattuta e risolta con un’azione perentor ... tuttobiciweb.it A Cassanigo di Cotignola si corre la 73ª edizione Coppa Senio per i giovani ciclistiDomenica 22 marzo a Cassanigo di Cotignola si rinnova l’appuntamento con la «Coppa Senio», storica competizione ciclistica riservata alla categoria ... ravennanotizie.it Alessandro Marzocchi (Team Biesse Carrera Premac) quinto alla Coppa Senio. Lo Juniores mantovano della formazione bresciana brilla a Cassanigo Nuova domenica da protagonisti per gli Juniores del Team Biesse Carrera Premac. La squadra diretta da R - facebook.com facebook