Uguccioni si porta a casa la Coppa Senio

Da ilrestodelcarlino.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Samuele Uguccioni, atleta originario di Tavullia e appartenente al Team General System, ha vinto la 73ª edizione della Coppa Senio, che includeva anche il 38º Memorial Mazzolini e il 27º Memorial Nadiani. La gara è stata molto combattuta e si è conclusa con un'azione decisiva nell’ultimo chilometro, che ha permesso all’atleta di aggiudicarsi la vittoria.

Samuele Uguccioni, da Tavullia, del Team General System formazione ciclistica forlivese, a firmare la 73ª Coppa Senio-38º Memorial Mazzolini e 27º Memorial Nadiani, al termine di una gara combattuta e risolta con un’azione perentoria nell’ultimo chilometro. Alle sue spalle regolano il gruppetto inseguitore gli altri protagonisti della fuga di giornata, con Mattia Arnoldi (Team Ecotek Zero24) e Stefano Brambilla (Pool Cantù GB Team) a completare il podio. Oltre un centinaio di Juniores si danno appuntamento a Cassanigo per percorrere i sedici giri del circuito per complessivi 92 chilometri e corsa subito accesa fin dalle prime battute.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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