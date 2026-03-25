Il sindaco di Roma ha commentato con rammarico la decisione di assegnare la sede della nuova Autorità europea per le Dogane a Lille, invece che alla città italiana. La comunicazione ufficiale è arrivata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base della scelta. La decisione riguarda l’assegnazione di un organismo europeo che avrebbe potuto avere sede in Italia.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha espresso la sua “amarezza” in merito alla decisione di assegnare la sede della nuova Autorità europea per le Dogane a Lille, piuttosto che alla Capitale italiana. Questa dichiarazione è stata rilasciata durante un evento dedicato alle periferie, tenutosi a Battistini. Gualtieri ha sottolineato che, sul piano del merito, la candidatura di Roma era la più forte e di grande qualità, lasciando quindi un senso di delusione per questa scelta, che ha privilegiato una proposta ritenuta meno valida. Critica al modello europeo attuale. Il sindaco ha continuato esprimendo la sua opinione su un modello europeo che, a suo avviso, non è soddisfacente. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Ue: Gualtieri, amarezza per mancata assegnazione a Roma sede Euca

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