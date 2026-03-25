U&D rissa sfiorata fra Ciro e Matteo mentre Sara ha un malore | Maria censura tutto

Durante le ultime registrazioni, sono avvenuti alcuni episodi che non verranno trasmessi. C'è stata una discussione tra due partecipanti, che ha rischiato di trasformarsi in una rissa, e una concorrente ha accusato un malore improvviso. La produzione ha deciso di censurare entrambi gli avvenimenti, che non saranno mostrati nel programma.

Una rissa (sfiorata) fra Ciro e Matteo, ma anche il malore di Sara. Si tratta di alcuni eventi accaduti nelle ultime registrazioni e che non vedremo mai. Maria De Filippi infatti avrebbe scelto di non mandarli in onda. La rissa sfiorata a Uomini e Donne fra Ciro e Matteo. Ma andiamo con ordine. Il trono di Sara Gaudenzi sta giungendo al termine, ma in tanti sono convinti che la scelta della tronista sia stata sin dall’inizio Alessio Rubeca e che il suo atteggiamento nei confronti del corteggiatore Matteo Stratoti sia solamente legato alla sua volontà di “uscire bene dalla trasmissione”, giustificando così al sua scelta. Dopo un’esterna segnata da un bacio con il corteggiatore, Matteo è tornato in studio piuttosto alterato e puntando il dito contro la tronista. 🔗 Leggi su Dilei.it

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