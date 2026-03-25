Ucraina-Svezia semifinale playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si disputa una semifinale dei playoff per i Mondiali 2026 tra due nazionali con percorsi e risultati recenti differenti. La partita rappresenta un passaggio importante per entrambe, con l’obiettivo di ottenere un risultato che consenta di accedere alla fase finale del torneo. La sfida è programmata in un orario specifico e sarà trasmessa su canali dedicati, permettendo ai tifosi di seguire l’evento in diretta.

Gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali 2026. Entrambe arrivano con forma e motivazioni opposte, ma la posta in gioca è comune, visto che la vittoria li avvicinerebbe al più grande traguardo calcistico. Ucraina-Svezia si giocherà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Ciudad de Valencia UCRAINA-SVEZIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli ucraini arrivano da un buon torneo di qualificazione ai Mondiali in cui hanno perso due gare solo contro la Francia, ottenendo ben 3 vittorie e 1 pareggio nelle recenti 4 gare. Questi risultati li hanno portati al secondo posto nel girone D, raggiungendo questo spareggio. Gli svedesi si sono qualificati agli spareggi grazie ai buoni risultati ottenuti in Nations League in cui hanno vinto il girone C, composto da Slovacchia, Estonia e Azerbajgian. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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Il playoff per accedere al Mondiale sarà quasi impossibile per la Svezia . Ancor più che per avversarie come Ucraina e per una tra Polonia e Albania, lo sarà perché il livello di questa Nazionale non è all'altezza dell'impegno in questo preciso momento stori - facebook.com facebook

Ylber Ramadani è stato convocato in Nazionale in occasione della gara Polonia - Albania (26/03) valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In caso di passaggio del turno l’Albania disputerà la gara successiva con Ucraina o Svezia (31/03). x.com