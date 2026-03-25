Lunedì sera si gioca a Valencia la partita tra Ucraina e Svezia, valida per le qualificazioni mondiali in Europa. L’Ucraina, testa di serie nei playoff, non potrà usufruire del vantaggio del campo di casa per ottenere la qualificazione al torneo del 2026. Le formazioni ufficiali e le quote dei pronostici sono state comunicate, con l’incontro che si preannuncia molto atteso dagli appassionati di calcio.

Essere testa di serie nei playoff ma non poter sfruttare il fattore campo per conquistare la qualificazione al mondiale 2026: questo è il triste destino dell’Ucraina che è impegnata a Valencia contro la Svezia. La Zbirna è arrivata seconda in un girone dominato dalla Francia grazie alla doppia vittoria sull’Islanda; per la squadra di Rebrov l’ultima partecipazione ad un mondiale risale a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Ucraina-Svezia (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici

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