Ucraina-Svezia Qualificazioni Mondiali Europa 26-03-2026 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici

Lunedì sera, alle 20:45, si disputa a Valencia la partita tra Ucraina e Svezia, valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026 in Europa. L’Ucraina, testa di serie nei playoff, non potrà giocare in casa per questa sfida. Le formazioni sono state annunciate, e sono attesi pronostici sulla partita, che si svolge senza la possibilità per l’Ucraina di sfruttare il vantaggio del fattore campo.

Essere testa di serie nei playoff ma non poter sfruttare il fattore campo per conquistare la qualificazione al mondiale 2026: questo è il triste destino dell’Ucraina che è impegnata a Valencia contro la Svezia. La Zbirna è arrivata seconda in un girone dominato dalla Francia grazie alla doppia vittoria sull’Islanda; per la squadra di Rebrov l’ultima partecipazione ad un mondiale risale a. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Ucraina-Svezia (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Galles-Bosnia (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiIn Europa sono in palio gli ultimi posti disponibili per il mondiale 2026 e una tra Galles e Bosnia si gioca l’accesso alla finale contro la vincente... Polonia-Albania (Qualificazioni Mondiali Europa, 26-03-2026 ore 20:45): formazioni, quote, pronosticiLa Polonia gioca in casa la semifinale dei play-off di qualificazione ai mondiali contro l’Albania, che va in scena giovedì sera a Varsavia. Una selezione di notizie su Ucraina Svezia Qualificazioni Mondiali... Temi più discussi: Pronostico Ucraina-Svezia: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali; Ucraina-Svezia, Qualificazioni Mondiali 2026: sul neutro di Valencia, per il riscatto e per la storia; L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; Semifinali play-off Mondiali: preview Ucraina-Svezia. Pronostico Ucraina vs Svezia – 26 Marzo 2026Nel quadro del Mondiali - Qualificazioni, la sfida tra Ucraina e Svezia in programma il 26 Marzo 2026 alle 20:45 allo stadio N/D rappresenta un test ... news-sports.it Pronostico Ucraina-Svezia: l’incognita Potter rimescola le carteUcraina-Svezia è una semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali e si gioca giovedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it Il playoff per accedere al Mondiale sarà quasi impossibile per la Svezia . Ancor più che per avversarie come Ucraina e per una tra Polonia e Albania, lo sarà perché il livello di questa Nazionale non è all'altezza dell'impegno in questo preciso momento stori - facebook.com facebook Ylber Ramadani è stato convocato in Nazionale in occasione della gara Polonia - Albania (26/03) valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. In caso di passaggio del turno l’Albania disputerà la gara successiva con Ucraina o Svezia (31/03). x.com