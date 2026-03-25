Ucraina aviazione di Mosca martella la cittadina di Leopoli

Nelle ultime ore si sono verificati raid aerei nella regione occidentale del paese, con l’aviazione russa che ha colpito la cittadina di Leopoli. Si tratta di attacchi che seguono un aumento delle operazioni militari tra le forze di Mosca e quelle ucraine, coinvolgendo anche bombardamenti e incursioni aeree. La situazione rimane tesa nella zona, con continui interventi militari da entrambe le parti.

La guerra in Europa. Raid incrocianti anche tra Russia e Ucraina. L’aviazione di Mosca martella la cittadina di Leopoli. Qualche drone sconfina anche il Lettonia ed Estonia. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, aviazione di Mosca martella la cittadina di Leopoli Articoli correlati Ucraina: attacco diurno di Mosca, droni colpiscono edifici residenziali a LeopoliIl 24 marzo la Russia ha lanciato un raro attacco di massa diurno con droni contro l'Ucraina, con centinaia di droni kamikaze che hanno preso di mira... Leggi anche: Ucraina: ancora blackout, Mosca martella Kiev con droni, missili da crociera e balistici/Adnkronos Ucraina, aviazione di Mosca martella la cittadina di Leopoli Aggiornamenti e contenuti dedicati a Ucraina aviazione di Mosca martella la... Temi più discussi: L'Ue: Nuove sanzioni a Mosca, stop al gas russo. Zelensky oggi a Londra; Kiev: Quasi mille droni russi contro l’Ucraina in 24 ore. Colpito il centro di Leopoli, danni a sito Unesco; Video. Mosca usa la guerra in Iran come arma di propaganda contro l'Ucraina; Guerra in Ucraina, sorpresa: Kiev avanza e inceppa i piani di Putin. Guerra Ucraina, drone russo colpisce una centrale elettrica in Estonia. E Mosca attacca la regione di OdessaUn drone russo è entrato nello spazio aereo dell'Estonia e ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere , nella contea di Ida-Viru, nelle prime ore di oggi. Lo riferiscono le Forze di d ... ilmessaggero.it Guerra Ucraina Russia, Kiev: Droni di Mosca su centro Leopoli, danni a sito Unesco. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, Kiev: 'Droni di Mosca su centro Leopoli, danni a sito Unesco. LIVE ... tg24.sky.it La guerra in Ucraina. Droni russi cadono in Lituania ed Estonia, colpita una centrale elettrica. Il Cremlino rivendica la conquista di un altro villaggio nel Donetsk - facebook.com facebook #Ucraina Un drone russo è entrato nello spazio aereo dell'Estonia e ha colpito una ciminiera della centrale elettrica di Auvere; l'operatività non è stata compromessa, non ci sono feriti. Mosca: abbattuti 389 droni ucraini. Kiev: dalla Russia quasi 1.000 droni i x.com