uccise motociclista autista condannato

Un uomo di 49 anni è stato condannato a cinque anni e quattro mesi di reclusione in seguito a un processo in abbreviato. La sentenza riguarda l’incidente avvenuto l’11 agosto scorso a Caino, in cui il conducente di un furgone ha travolto e causato la morte di un motociclista di 30 anni. La vicenda ha portato alla condanna dell’autista coinvolto.

Cinque anni e quattro mesi: è la condanna inflitta ieri al termine del processo in abbreviato a Christian Fregoni, 49 anni, che l’11 agosto a Caino, al volante di un furgone, travolse e uccise il motociclista Marco Pancaldi, 30 anni, di Montichiari. La vittima, titolare di una nota concessionaria di moto, quel tragico pomeriggio d’estate testava un nuovo modello di Benelli sulle curve delle coste di Sant’Eusebio. Le analisi eseguite subito dopo il frontale evidenziarono che Fregoni, vecchia conoscenza delle forze dell’ordine per una sfilza di reati - dalle rapine ai supermercati e ai ristoranti, anche con ostaggi, allo spaccio, passando per l’evasione dagli arresti domiciliari - guidava sotto effetto di droga: era risultato positivo agli oppiacei, alla cocaina e ai cannabinoidi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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