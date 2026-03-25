UAP al governo | ora torni a occuparsi della salute degli italiani

Dopo la conclusione del passaggio referendario, l'U.A.P. invita il Governo a riprendere in modo immediato l’attenzione sulle criticità del sistema sanitario nazionale. La richiesta si basa sulle numerose segnalazioni di problemi ancora irrisolti e sulla mancanza di risposte concrete. La questione riguarda aspetti fondamentali della salute pubblica, che richiedono interventi tempestivi per migliorare le condizioni del settore.

Concluso il passaggio referendario, l'U.A.P. richiama il Governo alla necessità di tornare ad affrontare con urgenza le principali criticità del sistema sanitario nazionale, più volte segnalate e ancora prive di risposte adeguate. Già nel corso della manifestazione del 14 marzo promossa dall'U.A.P., la Presidente Mariastella Giorlandino aveva denunciato le gravi problematiche che interessano la sanità italiana: l'inadeguatezza dell'assetto organizzativo del sistema, la scarsa chiarezza nella distribuzione delle risorse destinate alla sanità ospedaliera e alle strutture autorizzate e accreditate, nonché la necessità di fare piena luce sui criteri di allocazione dei fondi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - U.A.P. al governo: ora torni a occuparsi della salute degli italiani

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