Tuttosport – l’attaccante lascia il ritiro e torna a Napoli il motivo

L’attaccante ha lasciato il ritiro della nazionale e è tornato nella sua città. La sua assenza dalle prossime amichevoli internazionali è stata comunicata ufficialmente. Tuttosport riferisce che il calciatore non parteciperà alle partite previste e si trova attualmente fuori dal programma della Nazionale. La notizia è stata resa nota attraverso il portale di informazione sportiva.

2026-03-24 19:26:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di Tuttosport: Romelu Lukaku non sarà a disposizione del Belgio nelle prossime amichevoli internazionali. Il Napoli ha comunicato che l’attaccante ha abbandonato il ritiro per rientrare in Italia. La decisione è stata presa per consentirgli di lavorare al meglio sulla propria condizione fisica. Il centravanti salterà quindi le gare contro Stati Uniti e Messico, in calendario proprio per questa sosta. Una scelta condivisa per gestire con cautela il suo percorso di recupero. L’obiettivo resta quello di ritrovare continuità e brillantezza nel finale di stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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