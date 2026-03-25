Tutto in pochi minuti | Follo e Don Bosco tornano in campo dopo la sospensione

Dopo una sospensione durata pochi minuti, le squadre di Follo e Don Bosco sono tornate a giocare. La partita si è svolta in modo insolito, con poche azioni decisive e entrambe le squadre che hanno continuato in campo con numerosi giocatori espulsi. La situazione ha portato a una partita caratterizzata da un andamento imprevedibile e momenti di gioco in inferiorità numerica.

La partita più strana di sempre che si risolverà in una manciata di azioni, per altro con le squadre che giocheranno in inferiorità numerica dopo la girandola di cartellini rossi. Il Follo avrà infatti a disposizione quattro minuti più recupero per portare a casa la vittoria contro il Don Bosco Spezia Calcio che, a sua volta, dovrà sfruttare il poco tempo rimasto per riacciuffare il pareggio. Con queste premesse stasera alle 20.15 si disputerà il recupero della 23esima giornata del girone B del campionato di calcio di Promozione. Il derby era stato sospeso all’86’ sul risultato di 1-0 in favore dei ragazzi diretti da mister Bracaloni a causa di una rissa scoppiata sugli spalti del sussidiario di Follo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tutto in pochi minuti: Follo e Don Bosco tornano in campo dopo la sospensione Articoli correlati Promozione Follo-Don Bosco. Derby sospeso per rissaFinisce con una rissa sugli spalti l’acceso derby tra il Follo, in vantaggio 1-0, e il Don Bosco nell’ottava di ritorno di Promozione. “Potete lasciare la scuola”. Amici 25, caos e lacrime: tutto in pochi minuti (VIDEO)Programmi Tv, la puntata di oggi, 28 gennaio, ha segnato un momento rilevante per gli allievi di Amici: una votazione interna tra i ragazzi della... Tutti gli aggiornamenti su Don Bosco Discussioni sull' argomento Carcere Don Bosco: pensilina per i familiari dei detenuti, tutto fermo; Madagascar. A Moramanga il vescovo in moto nei villaggi e la sfida dell’Università Don Bosco; Juniores Eccellenza B. La Sammargheritese chiude il proprio campionato con una sconfitta: al Don Bosco Spezia gli ultimi tre punti; Uno per tutti, tutti per la pace . Si parte dai banchi di scuola. Tutto in pochi minuti: Follo e Don Bosco tornano in campo dopo la sospensioneLa partita più strana di sempre che si risolverà in una manciata di azioni, per altro con le squadre che giocheranno in inferiorità numerica dopo la girandola di cartellini rossi. Il Follo avrà ... lanazione.it Due assemblee pubbliche con il Consiglio di Quartiere Don Bosco stasera e con il Consiglio di Quartiere Porta Cremona-Volta domani sera. Sempre convinto che l’ascolto dei cittadini e la partecipazione siano fondamentali per la nostra città e per il Paese. - facebook.com facebook