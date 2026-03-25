Tra giovedì 26 e domenica 29 marzo si svolgerà la 57ª edizione del Cosmoprof, evento dedicato al settore della bellezza e della cosmetica, che si terrà nell’area della fiera. In questo periodo, saranno adottati specifici provvedimenti per la gestione della viabilità nella zona, con modifiche alla circolazione e alle possibilità di accesso.

Tra giovedì 26 marzo e domenica 29 marzo, in zona fiera, si terrà la 57esima edizione del Cosmoprof, l’esposizione dedicata al settore del beauty e della cosmesi. In piazza della Costituzione verrà istituito il divieto di sosta e transito, mentre l’accesso alla piazza sarà consentito solo a bus di linea e taxi e agli autorizzati indicati nell'ordinanza. In via Stalingrado, nel tratto da piazza della Costituzione fino agli svincoli della tangenziale 77bis, verrà vietata la sosta ai pullman turistici e alle navette bus in entrambi i lati della strada. Per quanto riguarda i pullman turistici, è stato istituita un’area parcheggio in via Felicori per il tempo “strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico passeggeri”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

© Bolognatoday.it - Tutti i provvedimenti per la viabilità in vista del Cosmoprof

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