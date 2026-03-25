tutti i libri del mondo o quasi in 90 minuti

Sabato 28 marzo 2026 ore 21.15TUTTI I LIBRI DEL MONDO, O QUASI, IN 90 MINUTIdi Reed Martin e Austin Tichenordiretto e interpretato da Roberto Andrioli, Fabrizio Checcacci, Lorenzo Degl’InnocentiUna produzione La Macchina Del SuonoTUTTI I LIBRI DEL MONDO, O QUASI, IN 90 MINUTI è un oltraggioso assalto alla grande letteratura con oltre novanta dei più grandi capolavori mai scritti sul pianeta Terra, raccontati in 90 minuti: un viaggio grottesco e divertente che va dai classici greci a Harry Potter. È uno spettacolo pirotecnico, una strepitosa corsa sulle montagne russe attraverso una raccolta comicamente compatta della più grande letteratura del mondo. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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