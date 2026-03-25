Tutti gli scandali di Giusi Bartolozzi la capo gabinetto di Nordio che ha dato le dimissioni

Giusi Bartolozzi, capo gabinetto del ministero della Giustizia durante il governo Nordio, ha lasciato il suo incarico dopo circa due anni. Durante il suo mandato sono emersi alcuni scandali che hanno coinvolto la figura professionale. Le sue dimissioni sono state annunciate ufficialmente nelle ultime settimane, senza ulteriori dettagli pubblici sul motivo.

Giusi Bartolozzi è stata la capo gabinetto del ministero della Giustizia sotto Carlo Nordio per circa due anni, prima di rassegnare le dimissioni. In questo periodo è stata coinvolta in almeno due grossi scandali. Il primo è il caso Almasri, per il quale è attualmente indagata. Il secondo è l'ormai nota frase sulla magistratura come un "plotone d'esecuzione". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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