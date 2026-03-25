Turismo l’obiettivo è allungare la stagione

Da ilrestodelcarlino.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri a Porto Garibaldi si è svolto un seminario tecnico promosso da Confcommercio Ferrara, Fipe Confcommercio e Adecco, incentrato sul tema del turismo e del mercato del lavoro. L'evento ha affrontato principalmente la ricerca di personale nei settori turistico e della ristorazione, con l’obiettivo di prolungare la stagione turistica. Sono stati analizzati i dati e le strategie per sostenere questa crescita.

Turismo e Mercato del Lavoro è stato l’argomento del seminario tecnico tenutosi ieri a Porto Garibaldi, promosso da Confcommercio Ferrara, Fipe Confcommercio ed Adecco, dedicato alla ricerca di personale nei settori turistici e della ristorazione. Una delle questioni più urgenti che si presenta periodicamente, già a partire dalle festività pasquali. "Il turismo a Comacchio muove un valore aggiunto di circa 480 milioni – ha detto Gianfranco Vitali presidente locale di Confcommercio – proprio per questo dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo collettivo con la nuova Amministrazione Comunale per creare un meccanismo di lavoro che permetta di essere continuativo, quotidiano e distribuito sull’allungamento della stagione e vada oltre le prestazioni concentrate solo nei fine settimana". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

turismo l8217obiettivo 232 allungare la stagione
© Ilrestodelcarlino.it - "Turismo, l’obiettivo è allungare la stagione"

Articoli correlati

Leggi anche: "Stranieri, boom ai lidi. Allungare la stagione"

La Juvecaserta ospita Quarrata dell'ex Mei: l'obiettivo è allungare la striscia di vittorieLa Paperdi Juvecaserta torna al palaPiccolo, che fa registrare il settimo sold out consecutivo, per affrontare il Consorzio Leonardo Dany Quarrata...

Torna Isole di Luce, obiettivo- allungare la stagione turistica e allargare l'evento

Video Torna Isole di Luce, obiettivo- allungare la stagione turistica e allargare l'evento

Contenuti e approfondimenti su Turismo l'obiettivo è allungare la...

Temi più discussi: Turismo, Biancani: Gli alberghi in viale Trieste e viale Marconi potranno trasformarsi in case vacanze e condhotel, ma non in residenze. L’obiettivo è salvaguardare l’identità turistica di uno degli assi più importanti della città; Turismo, l’obiettivo è allungare la stagione; Forest bathing e turismo esperienziale; Terme e turismo, la Città metropolitana di Sassari punta su un nuovo centro servizi a San Saturnino.

turismo l obiettivo èLa città scommette sul turismo: la sfida è nazionale e il nodo da sciogliere è fare sistemaLa città prova a cambiare passo e sceglie di farlo nel luogo più simbolico: il Senato della Repubblica. Domani, alle 15.30, nella sala Isma, in piazza Capranica, a Roma, si terrà l’incontro La porta ... corrieredellumbria.it

Cresce il turismo nel capoluogo. Aumentano gli arrivi e le presenze: L’obiettivo è destagionalizzarePalazzo civico fa il punto sui dati aggiornati a luglio e sui programmi per rendere più appetibile la città. Ingaggiati sei influencer per la promozione sulle principali piattaforme social e i nuovi ... lanazione.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.