Turismo l’obiettivo è allungare la stagione

Ieri a Porto Garibaldi si è svolto un seminario tecnico promosso da Confcommercio Ferrara, Fipe Confcommercio e Adecco, incentrato sul tema del turismo e del mercato del lavoro. L'evento ha affrontato principalmente la ricerca di personale nei settori turistico e della ristorazione, con l’obiettivo di prolungare la stagione turistica. Sono stati analizzati i dati e le strategie per sostenere questa crescita.

Turismo e Mercato del Lavoro è stato l’argomento del seminario tecnico tenutosi ieri a Porto Garibaldi, promosso da Confcommercio Ferrara, Fipe Confcommercio ed Adecco, dedicato alla ricerca di personale nei settori turistici e della ristorazione. Una delle questioni più urgenti che si presenta periodicamente, già a partire dalle festività pasquali. "Il turismo a Comacchio muove un valore aggiunto di circa 480 milioni – ha detto Gianfranco Vitali presidente locale di Confcommercio – proprio per questo dobbiamo fare tutti insieme uno sforzo collettivo con la nuova Amministrazione Comunale per creare un meccanismo di lavoro che permetta di essere continuativo, quotidiano e distribuito sull’allungamento della stagione e vada oltre le prestazioni concentrate solo nei fine settimana". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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