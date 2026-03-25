Turismo in profondo rosso Messina | Ciò che si è perso nel primo trimestre difficilmente potrà essere recuperato

Il settore del turismo a Messina ha registrato un calo significativo nel primo trimestre dell’anno, con le stime che indicano difficoltà nel recupero delle perdite accumulate. Gli effetti delle tensioni internazionali e dei conflitti in corso tra grandi potenze stanno influenzando le decisioni di viaggio delle famiglie, anche in zone lontane dal fronte. La situazione attuale sembra aver compromesso le prospettive di ripresa a breve termine per il settore.

Gli attuali scenari di guerra che coinvolgono grandi potenze e singoli Stati stanno avendo un impatto profondo e diretto anche sulle famiglie che vivono in Paesi non coinvolti nel conflitto. Un fenomeno che entra nel quotidiano di tutti. Il riflesso più immediato è certamente legato all'aumento dei costi dei beni di prima necessità. Mentre il costo della vita aumenta, la crescita della ricchezza reale in Italia fatica a tenere il passo con la media europea. Tutto ciò contribuisce a modificare i comportamenti e le scelte di spesa a breve e a lungo termine. Fra le prime cose alle quali si rinuncia vi sono le spese non necessarie, come le vacanze. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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