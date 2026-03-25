Turismo Chechile | Salerno meta alternativa ai posti resi insicuri dalla guerra in Medio Oriente

Un rappresentante del settore turistico ha annunciato l’intenzione di promuovere Salerno e la sua provincia come destinazione alternativa per i viaggiatori che cercano luoghi sicuri e facilmente accessibili, a causa delle difficoltà e delle insicurezze legate ai conflitti in Medio Oriente. La strategia mira a offrire un’opzione valida per chi desidera evitare zone in cui la situazione è particolarmente instabile.

Per la presidente di Salerno Experience Network "bisogna proporre Salerno e la sua provincia come meta “domestica” alternativa ai posti giudicati non sicuri o difficilmente raggiungibili a causa della guerra" Fare di Salerno e della sua provincia una delle destinazioni alternative a quelle non sicure, o comunque non facilmente raggiungibili, a causa della guerra in Medio Oriente. È questa la proposta avanzata da Rosaria Chechile, presidente dell’Aps Salerno Experience Network, che traccia un’analisi della situazione attuale del turismo internazionale: “Il conflitto in Medio Oriente sta provocando una grave crisi nel turismo globale, con perdite di circa 600 milioni di dollari al giorno e 4 milioni di viaggiatori bloccati in una settimana a causa delle cancellazioni dei voli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Turismo, Chechile: "Salerno meta alternativa ai posti resi insicuri dalla guerra in Medio Oriente" Articoli correlati La lista di Paesi resi off limits dalla crisi (allargata) in Medio Oriente. Turisti nell’incertezza: dalla sicurezza alla logisticaLa Farnesina avverte: a rischio di eventuali cancellazioni anche i voli anche per Maldive, India, Australia, Malesia, Seychelles e Vietnam. Territorio e sviluppo, Rosaria Chechile: "Salerno, l’underdog destination che può reinventare il turismo"Fare di una “underdog destination” quale è Salerno una realtà capace di reinventare il turismo. Altri aggiornamenti su Medio Oriente Turismo, Chechile (Salerno Experience Network): Dobbiamo diventare meta domesticaStampa Fare di Salerno e della sua provincia una delle destinazioni alternative a quelle non sicure, o comunque non facilmente raggiungibili, a causa della guerra in Medio Oriente. È questa la propost ... salernonotizie.it Salerno Experience Network, Chechile: La città deve cogliere le opportunità turisticheStampaFare di una underdog destination quale è Salerno una realtà capace di reinventare il turismo. È questa la sfida lanciata da Salerno Experience Network, la neonata Associazione di Promozione So ... salernonotizie.it