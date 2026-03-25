Turchia-Romania streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere playoff Mondiali 2026

Da webmagazine24.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 26 marzo alle 18, allo stadio di Istanbul, si gioca la semifinale del playoff europeo tra Turchia e Romania, valida per l’accesso alla finale del percorso C dei Mondiali 2026. L’incontro si svolge nel “Besiktas Park” e rappresenta un passaggio fondamentale per entrambe le squadre in vista della qualificazione ai prossimi Mondiali in Nord America. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e disponibile in streaming gratuito.

Giovedì 26 marzo (ore 18), il “Besiktas Park” di Istanbul si prepara ad accendere i riflettori sul playoff europeo per i Mondiali 2026, con la semifinale Turchia–Romania che mette in palio l’accesso alla finale del percorso C, decisiva per un posto in Nord America. Una partita secca, senza appelli: chi vince vola verso la finale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Georgia-Turchia, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2026. Romania-Cipro, streaming gratis e diretta TV in chiaro? Dove vedere Qualificazioni Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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