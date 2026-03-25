Tumori vela e psiconcologia | al via l' edizione 2026 di ' Pazienti a bordo'

Roma, 25 mar. (Adnkronos Salute) - Il mare e la vela diventano il simbolo del viaggio che le pazienti oncologiche si trovano ad affrontare nel corso della malattia: da questa idea nasce 'Pazienti a bordo', progetto promosso da We Will Care, associazione no profit impegnata nel supporto psiconcologico, in collaborazione con la Fondazione Centro velico Caprera. Le evidenze scientifiche più aggiornate sottolineano come stress prolungato e infiammazione incidano nei meccanismi di insorgenza e progressione dei tumori: agire su questi aspetti significa intervenire in modo concreto sul benessere globale della persona. In quest'ottica, anche per il... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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