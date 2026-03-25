TS – la classifica che anticipa il mercato

Lunedì 25 marzo, alle ore 16:48, è stata pubblicata una notizia da JustCalcio.com riguardante una classifica che riguarda il mercato nel settore sportivo. La notizia è stata resa disponibile in forma integrale e si riferisce a previsioni e analisi relative al 2026, anticipando le tendenze del settore. La pubblicazione si rivolge ai lettori interessati alle dinamiche di mercato nel calcio.

2026-03-25 16:48:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia di calciomercato di TS: Il 539esimo Weekly Post Cies presenta i cento giocatori Under 23 non ancora sotto contratto con uno dei dieci club più potenti al mondo e con il valore di trasferimento stimato più alto secondo il modello statistico dell’Osservatorio calcistico. Praticamente delle perle del calciomercato che sarà. Nettamente in testa alla classifica la stella della Juventus Kenan Yildiz. Il numero 10 turco potrebbe raggiungere un valore di 133,5 milioni di euro (bonus inclusi e contando il 100% del cartellino del calciatore). Tutti i... 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - TS – la classifica che anticipa il mercato Articoli correlati TS – “Queste cose non si possono accettare. La classifica ci fa paura”La situazione in classifica della Fiorentina non fa affatto sorridere, e Moise Kean ne sa qualcosa. TS – Chivu, il rimpianto oltre la vittoria dell’Inter. “Mercato bastardo. La società ha provato a…”“Che voto do ai giovani? Io non do voti, non sono un giornalista e non faccio il fantacalcio.