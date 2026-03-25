Trump | Teheran ha accettato lo stop definitivo alla bomba atomica

L’ex presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che Teheran avrebbe accettato di mettere fine al suo programma nucleare. La notizia arriva mentre si intensificano i negoziati tra le parti coinvolte. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un momento di crescente attenzione internazionale sulla questione. Non ci sono ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi di questa presunta intesa.

Washington, 24 marzo 2026 – Donald Trump rilancia il negoziato con l’Iran e annuncia una possibile svolta. Parlando alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha sostenuto che Teheran avrebbe accettato di non dotarsi mai della bomba atomica, aggiungendo che sono in corso contatti per arrivare a un’intesa. Nella squadra impegnata sul dossier, secondo quanto riferito dallo stesso Trump, ci sono anche il vicepresidente JD Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e gli inviati Steve Witkoff e Jared Kushner. L’Iran però smentisce. Se da Washington si insiste sull’esistenza di un negoziato, da Teheran continua ad arrivare una smentita sui contatti con gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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