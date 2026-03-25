Il giornalista conservatore Christopher Caldwell, noto sostenitore di Donald Trump, ha recentemente analizzato la situazione riguardante il supporto della base Maga nei confronti dell’ex presidente e delle sue posizioni sull’Iran. Finora, non ci sono segnali che questa base stia abbandonando Trump, anche se alcuni segnali indicano una possibile attenzione critica nei confronti delle sue decisioni recenti.

Il giornalista conservatore Christopher Caldwell, fino a ora grande sostenitore di Donald Trump, è così deluso dalla decisione del presidente americano di avviare una guerra contro il regime iraniano da aver concluso sullo Spectator: “L’attacco all’Iran è così clamorosamente in contrasto con i desideri della sua stessa base, così diametralmente opposto alla loro visione dell’interesse nazionale, che segnerà probabilmente la fine del trumpismo come progetto politico”. Si può discutere se il trumpismo esista come filosofia coerente in politica estera e interna. Direi che si tratta più un approccio combattivo con una manciata di punti fermi e... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Trump sta davvero perdendo la sua base Maga per l’Iran? Per ora no

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