Trump parla di tregua con l’Iran ma intanto invia migliaia di marine che da venerdì potrebbero prendere parte a operazioni di terra v

Dopo ventisei giorni di conflitto tra Stati Uniti e Iran, si segnala una possibile svolta con dichiarazioni di Trump sulla volontà di raggiungere una tregua con l’Iran. Nel frattempo, vengono schierate migliaia di marine, che da venerdì potrebbero essere coinvolte in operazioni di terra. La situazione rimane tesa, mentre si susseguono segnali di una possibile evoluzione nelle operazioni militari.

Dopo ventisei giorni di feroce guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, qualcosa sembra finalmente smuoversi. A sostenerlo è il presidente americano Donald Trump, deciso a chiudere al più presto la sua fallimentare avventura bellica in Medio Oriente. Continua infatti a sostenere che esiste una trattativa con un non meglio identificato “funzionario iraniano” e che questa sia a uno stadio molto più avanzato di quanto si pensi. Certo, il fatto che ad affermarlo sia il presidente americano, capace di dire tutto e il contrario di tutto, non permette di capire se sia vero. Tuttavia, che una trattativa esista sembra confermarlo un funzionario del Pakistan che, alla Reuters, ha dichiarato che “il vicepresidente statunitense J. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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