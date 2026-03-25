Trump ci minaccia | Sì ai dazi o niente sconti sul Gnl americano

Gli Stati Uniti hanno richiesto l’applicazione dell’accordo di Turnberry per favorire l’export di GNL americano. Il presidente ha dichiarato che, senza l’adozione di dazi, non saranno concessi sconti sul gas naturale liquefatto proveniente dagli Stati Uniti. La posizione è stata comunicata in un contesto di tensioni commerciali tra le due nazioni, con l’obiettivo di tutelare gli interessi economici statunitensi nel settore energetico.

Gli Stati Uniti chiedono l’applicazione dell’accordo di Turnberry per garantire l’export. Donald Trump ha minacciato l’Europa: se entro giovedì il Parlamento Ue non voterà la ratifica dell’Accordo di Turnberry sui dazi, firmato lo scorso anno da Ue e Stati Uniti, perderà l’accesso «favorevole» alle forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) da parte degli esportatori americani. Ha dichiarato al Financial Times l’ambasciatore statunitense presso la Ue, Andrew Puzder: «Se Turnberry non viene attuato, torniamo al punto di partenza. Non so dove si andrebbe a finire. Gli Stati Uniti vorranno continuare a fare affari con l’Europa ma i termini potrebbero non essere altrettanto favorevoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Trump ci minaccia: «Sì ai dazi o niente sconti sul Gnl americano» Articoli correlati Nuovi dazi di Trump, come si sommano a quelli esistenti, con quali effetti? La minaccia ai Paesi che difendono la Groenlandia Donald Trump ha alzato il tiro sulla Groenlandia e trasformato in decisione operativa una minaccia ventilata solo poche ore prima. Trump minaccia dazi del 200% sul vino e champagne franceseWashington ha annunciato che otto Paesi europei dovranno affrontare dazi doganali del dieci per cento sulle loro esportazioni statunitensi a partire... Una selezione di notizie su Trump ci minaccia Sì ai dazi o niente... Discussioni sull' argomento Hormuz: Trump minaccia la Nato; Usa, il nuovo guaio per Trump si chiama Tulsi Gabbard; Iran non era una minaccia, guerra iniziata su pressioni di Israele; Trump attacca la Nato, la minaccia agli alleati: Aiutatemi contro Iran o... Segui gli aggiornamenti: https://www.ilsole24ore.com/art/nyt-piano-usa-15-punti-porre-fine-guerra-ma-pentagono-ordina-invio-2000-soldati-regione-AIOalL9B #MedioOriente #Iran #Usa #Trump #IlSole24Ore - facebook.com facebook Iran dice no all'accordo con Trump: "negozia con se stesso" x.com