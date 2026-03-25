Durante un controllo di routine in un condominio, gli agenti di polizia hanno trovato due uomini con grimaldelli e attrezzi da scasso nell'androne. I due soggetti, già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati. L’intervento fa parte di operazioni di prevenzione del crimine in zona. La polizia ha sequestrato gli strumenti e proseguito con le verifiche del caso.

I due si erano distesi sul pavimento dell'ultimo piano nel tentativo di non farsi vedere. Entrambi erano già noti per precedenti specifici per reati contro il patrimonio Transitando in via Mirone, l’attenzione degli agenti si è rivolta verso un condominio, al cui interno sono entrati per eseguire dei controlli. Non appena oltrepassato il portone d’ingresso, i poliziotti hanno sentito alcuni rumori provenire dai piani superiori e sono, dunque, saliti fino all’ultimo piano, dove hanno trovato, distesi sul pavimento, nel tentativo di non farsi vedere, due uomini, vestiti in modo corrispondente alla segnalazione ricevuta, entrambi conosciuti per i loro precedenti per reati contro il patrimonio. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Trovati nell'androne di un condominio con grimaldelli e attrezzi da scasso: denunciati

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