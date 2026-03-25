Trodica-Civitanovese Si recupera il primo aprile

È stato stabilito che la partita tra Trodica e Civitanovese si disputerà mercoledì primo aprile alle ore 18. Le società hanno raggiunto un accordo sulla data di recupero e attendono la conferma ufficiale da parte della Lega Nazionale Dilettanti, prevista per oggi. La decisione riguarda il recupero di un incontro rinviato in precedenza.

Raggiunto l’accordo sulla data di recupero Trodica-Civitanovese. Le società hanno convenuto insieme di disputare la partita mercoledì primo aprile alle 18 e, a questo punto, la Lega nazionale dilettanti dovrebbe accettare la decisione per comunicarla ufficialmente nella giornata odierna. Il match, ventiquattresima giornata del campionato di Eccellenza, era stato sospeso al 3’ minuto di domenica scorsa per via dell’acquazzone, con tanto di grandine e fulmini, che si era abbattuto sullo stadio San Francesco già prima del fischio d’inizio. Si ripartirà da quel minuto, ma le squadre potranno cambiare le formazioni di partenza, inserendo giocatori che erano stati esclusi nella precedente occasione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Trodica-Civitanovese. Si recupera il primo aprile Articoli correlati Leggi anche: Trodica-Civitanovese, vietati passi falsi Oggi Trodica-Civitanovese: guai ai vinti"La priorità assoluta è la vittoria, non importa nulla se giocando bene o male, poi sperare in passi falsi altrui per accedere alla fase dei playoff". Una selezione di notizie su Trodica Civitanovese Si recupera il... Temi più discussi: Trodica-Civitanovese dura tre minuti, rinvio lampo per pioggia; ECCELLENZA. Sospesa per maltempo Trodica - Civitanovese; SECONDA E. La Vis Civitanova cala il tris sull'Aries Trodica; Partita US Trodica - Civitanovese Calcio 1919 0 : 0 27 giornata Campionato Eccellenza Girone unico 2025/2026. Trodica-Civitanovese, ufficioso il giorno del recuperoECCELLENZA - La gara sospesa per maltempo riprenderebbe mercoledì 1 aprile alle ore 18 L'Eccellenza è andata in ferie per la lunga pausa pasquale. Si riprenderà domenica 12 aprile, quando mancheranno ... youtvrs.it Civitanovese, vietato sbagliare a Trodica: ecco la probabile formazioneCivitanovese che si appresta a vivere una partita delicatissima domani (domenica) a Trodica. I rossoblu in settimana hanno ufficializzato la separazione dal DG Paolo Pochetti e dal DS Mauro Traini. Ne ... youtvrs.it Prendete carta e penna #Eccellenza #Trodica #Civitanovese - facebook.com facebook