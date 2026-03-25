Tributo al genio di Charlot

Oggi a Ravenna inizia la quarta edizione del festival ‘Visioni fantastiche’, una manifestazione cinematografica rivolta alle scuole. L’evento è stato ideato e organizzato dall’associazione Start Cinema. La rassegna si concentra su film e progetti legati al mondo scolastico e si svolge nella città fino a una data ancora da definire.

Prende il via oggi a Ravenna la quarta edizione del festival ’Visioni fantastiche’, la manifestazione cinematografica dedicata al mondo delle scuole, ideata e organizzata da Start Cinema. Sei giorni di proiezioni mattutine e pomeridiane, gratuite, per le scuole di ogni ordine e grado, di laboratori (su temi svariati: i trucchi del cinema, le mutazioni corporee, la pixilation, i podcast, i muppet), di masterclass (fra i temi, il rapporto fra cinema e filosofia, il cinema futuro, l’ombra), di anteprime e di omaggi ai maestri, aperti anche al pubblico e gratuiti su prenotazione. In questo senso, oggi si parte già con un appuntamento clou: alle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tributo al genio di Charlot Articoli correlati Sapete quando nacque Charlot? Charlie Chaplin lo presentò al mondo nel 1914Il 7 febbraio 1914, il mondo del cinema stava per essere rivoluzionato da un personaggio che sarebbe diventato uno dei più iconici della storia:... A tu per tu con Charlie Chaplin: al Mic di Cineteca Milano Charlot rivive con l’AIMilano – Charlie Chaplin fa i conti con l’intelligenza artificiale al Mic, Museo Interattivo del Cinema, che da oggi alle 15 (ingresso libero con... Sogno di Carta – Omaggio a Charlie Chaplin Tutti gli aggiornamenti su Tributo al genio di Charlot Temi più discussi: Tributo al genio di Charlot; La poesia di De André rivive al Poco Loco: arriva il tributo dei Crêuza de mä Expanded; Al Pasolini di Cervignano ‘OverMiles’ chiude la Stagione Musica: ecco il tributo all’iconico jazzista Miles Davis; L’arte di Giorgio Gaber per sostenere la battaglia contro la fibrosi cistica. ’Era mio padre’ in piazza Ariostea. Un tributo al genio di MorriconeIl 25 giugno, alle 21, piazza Ariostea si trasformerà in un palcoscenico emozionante per l’evento speciale Era mio padre, un tributo al genio musicale di Ennio Morricone, con la partecipazione ... ilrestodelcarlino.it Herzog in diciotto film. Tributo della Cineteca al genio (ora sui social)Sulla griglia sfrigola un pezzo di carne. Pare buonissima. Un pezzo solo: griglia ad personam. Intorno, un paesaggio alpino. O qualcosa del genere. E lui, uno dei più grandi registi al mondo, se ne ... ilgiorno.it Ennesimo tributo al nostro animale-guida preferito dopo il tasso del miele. - facebook.com facebook #GiornataMadeinItaly2026 Il #15aprile celebriamo l’ #OrgoglioItaliano. Un tributo all'eccellenza, all’innovazione e all’ingegno di artigiani, imprenditori e lavoratori che contribuiscono ad affermare la nostra identità nel mondo. Scopri gli eventi mimit.gov. x.com