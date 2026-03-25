Treviglio Dieta mediterranea non rispettata | Ats boccia il menu della mensa il caso finisce in Consiglio

In una scuola di Treviglio, l'Agenzia per la tutela della salute ha dichiarato che il menù della mensa scolastica non rispetta i principi della dieta mediterranea. La questione è stata portata all'attenzione delle autorità e ora il caso è stato discusso in Consiglio comunale. La contestazione riguarda la conformità del menù alle linee guida per una corretta alimentazione.

Treviglio. “I criteri della corretta alimentazione (dieta mediterranea) sono stati disattesi nella stesura del menù per la ristorazione scolastica”. A scrivere nero su bianco queste parole è l’ Agenzia per la Tutela della Salute di Bergamo che, nella relazione redatta dopo il sopralluogo del 6 novembre scorso, ha acceso i riflettori sul servizio mensa delle scuole di Treviglio. Il caso, ora, approderà in consiglio comunale attraverso un’ interpellanza presentata dalla consigliera Matilde Tura, che porterà all’attenzione dell’aula gli esiti del sopralluogo effettuato nel centro cottura di Sodexo, struttura che prepara circa 1.450 pasti al giorno per tutte le scuole della città e fornisce le derrate anche ai nidi comunali. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Leggi anche: Legacoop porta a Perugia il modello della Dieta Mediterranea Leggi anche: Montoro e il segreto della longevità, la presentazione della formula matematica "EU – Dieta Mediterranea" NO: la Dieta Mediterranea NON È Quello Che Pensi (La Verità di cui nessuno parla) Approfondimenti e contenuti su Treviglio Dieta mediterranea non... Argomenti discussi: Treviglio, Dieta mediterranea non rispettata: Ats boccia il menu della mensa, il caso finisce in Consiglio. Treviglio, Dieta mediterranea non rispettata: Ats boccia il menu della mensa, il caso finisce in ConsiglioL'interpellanza della consigliera Tura mette sotto accusa le scelte del Comune. Chiesti correttivi e adesione al Patto di corresponsabilità con pediatri e famiglie ... bergamonews.it Perché la dieta mediterranea è patrimonio e pratica di prevenzione a BergamoLa dieta mediterranea unisce scienza, tradizione e comunità: un percorso che va dalla prevenzione oncologica alla valorizzazione dei prodotti locali ... tuobenessere.it