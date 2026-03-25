Trema la maggioranza di governo | Delmastro e Bartolozzi lasciano E Meloni chiede il passo indietro di Santanchè

Nella mattinata del 24 marzo 2026, il governo affronta una crisi interna con le dimissioni di due membri della maggioranza. La premier ha inoltre richiesto pubblicamente le dimissioni di un’altra componente del partito di governo. La decisione è stata comunicata attraverso un messaggio diretto e deciso, generando tensioni all’interno dell’esecutivo. La situazione si presenta difficile per l’esecutivo, con segnali di instabilità crescente.

Roma, 24 marzo 2026 – “Se ne devono andare”. L’ordine di sfratto firmato Giorgia Meloni arriva all’alba, gelido e definitivo. A Palazzo Chigi non l’avevano mai vista così furibonda: la sconfitta nel referendum non è un semplice scivolone politico, ma il segnale di un’opinione pubblica satura: un elettorato esausto di zone d’ombra, “bisteccherie”, e opache casse integrazioni. La leader di Fratelli d’Italia rompe gli indugi: chi sbaglia paga. È il messaggio che lancia al suo popolo, recuperando un tema identitario della destra come la giustizia. “È parte della nostra storia”, spiega ai fedelissimi. La linea è tracciata: fuori chiunque crei imbarazzo per le proprie vicende giudiziarie. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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