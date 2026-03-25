Si svolge a San Nicolao di Pietra Colice un evento che trasporta i partecipanti in un’epoca medievale. Durante la giornata, i partecipanti interpretano il ruolo di detective per scoprire i dettagli di un omicidio avvenuto in un’area archeologica isolata e poco accessibile. L’attività combina escursione e gioco di ruolo, coinvolgendo i presenti nella risoluzione di un mistero storico.

Tutti detective per un giorno, alla ricerca della verità che si cela dietro una morte violenta, in epoca medioevale, nella solitaria e segreta area archeologica di San Nicolao di Pietra Colice. Dal borgo di Velva il nostro trekking investigativo ad anello raggiungerà San Nicolao di Pietra Colice, nel cuore della Val Petronio, e riserverà anche suggestivi panorami da Cima Stronzi e dal Monte San Nicolao. • Presenza di Guida Ambientale Certificata e Guida Turistica• Possibilità di condivisione del viaggio • I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoriaPRESENTAZIONEdi Enrico Bottino - Trekking promoterElementare mio caro Watson! Il mondo è pieno di cose ovvie che nessuno si prende mai la cura di osservare. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Trekking & Noir: delitto medioevale a San Nicolao di Pietra Colice

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