A Napoli, un incidente stradale ha causato la morte di due donne. L'uomo coinvolto, risultato positivo alla cocaina e sotto l’effetto dell’alcol, ha travolto le vittime mentre era alla guida. La notizia ha suscitato grande attenzione e si sta procedendo con le indagini per chiarire le responsabilità.

Una tragedia che scuote Napoli e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. È accusato di duplice omicidio stradale Giorgio Guarino, 34 anni, protagonista dell’incidente avvenuto domenica sera tra corso Garibaldi e piazza Nolana, costato la vita a due sorelle di origine ucraina, da tempo residenti in città. Come anticipa Il Mattino, secondo gli accertamenti effettuati presso l’Ospedale del Mare, l’uomo è risultato positivo sia all’alcol che alla cocaina. Un mix definito dagli inquirenti “micidiale” per chi si mette alla guida. Guarino era al volante di una Mercedes presa a noleggio e avrebbe percorso diversi chilometri in stato alterato. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Travolge e uccide due donne a Napoli: Giorgio Guarino era ubriaco e positivo alla cocaina

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