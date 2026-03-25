Durante una trasmissione su La7, un commentatore ha affermato che il governo attuale ha subito una reazione negativa da parte degli italiani, a causa di comportamenti ritenuti arroganti e di decisioni che coinvolgono vari ambiti, tra cui le accise e la situazione a Gaza. Ha aggiunto che, superato un certo limite di tolleranza, gli elettori hanno scelto di manifestare il loro dissenso attraverso modalità fino a quel momento poco esplorate.

“ Gli italiani, quando si supera il livello di guardia dell’arroganza e si intravede una voglia un po’ ducesca del potere, ti mettono a posto e scelgono le strade più inesplorate”. Sono le parole pronunciate dal direttore del F atto Quotidiano, Marco Travaglio, a Dimartedì, su La7, dove fotografa senza sconti il terremoto politico provocato dalla netta vittoria del No al referendum sulla giustizia. Travaglio osserva che la sconfitta della riforma Meloni-Nordio non è un semplice stop tecnico, ma il momento in cui tutto il malcontento accumulato in tre anni e mezzo di governo esplode improvvisamente: “Spesso ricorre la domanda: ma perché con... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Meloni ha inciampato per arroganza. Ora gli italiani le fanno pagare tutto insieme, dalle accise a Gaza”

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