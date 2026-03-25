Due persone sono state condannate per aver adescato una vittima tramite un’App per incontri, poi averla aggredita e rapinata in un parcheggio di Bellaria. L’episodio si è verificato in un’area pubblica della città, dove i rapinatori hanno agito dopo aver attirato la soggetto con messaggi online. La vicenda si è conclusa con il procedimento giudiziario e la condanna dei responsabili.

Secondo l’accusa, avevano adescato la vittima attraverso un’ App per incontri, per poi aggredirla e rapinarla in un parcheggio di Bellaria. Si è chiuso con una doppia condanna il processo, con la formula del rito abbreviato, a carico di una coppia di rapinatori. La Procura ha chiesto per entrambi gli imputati – un uomo di 42 anni e una donna di 43 – una pena di 7 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione. Per il 42enne cesenate, difeso dall’avvocato Andrea Guidi, è arrivata una condanna a 5 anni di reclusione e 2.400 euro di multa. Pena più lieve per la complice, una 43enne riminese senza fissa dimora, difesa dall’avvocato Alessandro Pierotti, condannata a 3 anni e 4 mesi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Trappola a luci rosse a Bellaria. Condannati i due rapinatori

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