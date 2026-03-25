Quasi un mese dopo il deragliamento di un tram che ha causato due vittime e numerosi feriti, l'autista coinvolto ha chiesto di essere ascoltato dai magistrati. Le indagini proseguono per chiarire le cause dell'incidente, avvenuto in una zona urbana. Finora, non sono stati resi pubblici dettagli sulle cause specifiche del deragliamento.

È passato quasi un mese dal deragliamento del tram 9 che ha provocato due morti e decine di passeggeri feriti. Un incidente, avvenuto nel cuore della città, tra via Vittorio Veneto e via Lazzaretto, che è stato un vero e proprio choc per Milano. Da giorni i cittadini, e anche gli addetti ai lavori, si interrogano sulle cause dell'evento: e se questo sia imputabile a una distrazione dell'autista, dovuta all'uso del cellulare, a un malore, come da lui affermato, oppure se vi sia alla base un malfunzionamento nei comandi del mezzo di trasporto. A breve sarà proprio l'autista a rispondere, in parte, a questi interrogativi. Il 60enne Pietro M., che inizialmente si era avvalso della facoltà di non rispondere ("sono sotto choc", aveva affermato), è pronto a raccontare la sua versione dei fatti agli inquirenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Tram deragliato, l'autista chiede di farsi sentire dai pm. Cosa sappiamo finora

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“Deputato a quanto sembra l’autista del tram deragliato a Milano era al telefono subito prima dello schianto. Si faccia chiarezza” - facebook.com facebook