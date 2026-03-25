Un incidente ha coinvolto un tram a Milano, che è deragliato durante il servizio. Il conducente, rimasto coinvolto, ha dichiarato di aver perso i sensi a causa di un malore e ha richiesto di essere interrogato. In seguito, ha aggiunto di non voler più guidare, precisando la sua condizione attuale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le autorità competenti stanno svolgendo i rilievi.

Milano, 25 marzo 2026 – “Sono svenuto per un malore e ora voglio essere essere interrogato ”. Così il tranviere che era alla guida del Tramlink della linea 9 - deragliato lo scorso 27 febbraio schiantandosi contro un palazzo e causando due morti e oltre cinquanta feriti- ha chiesto di essere sentito dai pm di Milano. Il conducente del mezzo, il 60enne Pietro Montemurro, è indagato per disastro ferroviario, omicidio e lesioni colpose, e lo scorso 16 marzo, convocato in Procura, aveva deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere perché "ancora sotto choc ". Oggi i suoi legali, gli avvocati Benedetto Tusa e Mirko Mazzali, hanno depositato un'istanza alle pm Elisa Calanducci e Corinna Carrara con richiesta di interrogatorio, che deve essere ancora fissato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tram 9 deragliato, il conducente chiede di essere interrogato. E ribadisce: “Svenuto per un malore, ora non voglio più guidare”

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