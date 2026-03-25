Tragico tamponamento in A4 muore camionista 36enne - Foto e video

Un incidente mortale si è verificato questa mattina sull’autostrada A4, all’altezza di Bolgare, intorno alle 8.30. Due mezzi pesanti sono stati coinvolti in un tamponamento in direzione di Bergamo. Nel sinistro ha perso la vita un camionista di 36 anni. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso, ma per il conducente non c’è stato nulla da fare.

IN AUTOSTRADA. L’incidente intorno alle 8.30 di mercoledì 25 marzo all’altezza di Bolgare, in direzione di Bergamo: coinvolti due mezzi pesanti. Nello scontro è deceduto un uomo di 36 anni, originario dell’Est Europa. Traffico in tilt per tre ore. Un camionista 36enne, originario dell’Est Europa, ha perso la vita in uno schianto sull’autostrada A4, all’altezza di Bolgare, nella mattinata di mercoledì 25 marzo. Stando alle prime ricostruzioni, all’origine del tragico incidente ci sarebbe un tamponamento tra due mezzi pesanti diretti verso Bergamo e Milano. Inevitabili i disagi alla circolazione, durante l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, con rallentamenti e veicoli incolonnati fin da Brescia Ovest, lungo uno degli assi stradali più trafficati della Lombardia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Tragico tamponamento in A4, muore camionista 36enne - Foto e video Articoli correlati Leggi anche: Autostrada A1: camionista muore in un tamponamento fra tir a Bagno a Ripoli Leggi anche: Camionista muore a 65 anni nel tamponamento a catena fra tir Altri aggiornamenti su Tragico tamponamento Discussioni sull' argomento Tamponamento fra furgone e camion in A4: morto un artigiano; Incidente in A1 nel territorio di Sasso Marconi vicino Bologna, un morto nello scontro fra due camion; Incidente A1, scontro tra due camion in galleria Monte Mario nel Bolognese: un morto e autostrada chiusa; Tragico schianto, Mercedes sotto il Tir: l'automobilista muore, A4 chiusa. Tragico tamponamento in A4, muore camionista 36enne - Foto e videoIntorno alle 8.30 di mercoledì 25 marzo all’altezza di Bolgare in direzione di Milano, coinvolti due mezzi pesanti. Nello scontro un uomo è deceduto. ecodibergamo.it SUD TV. . Tragico incidente sulla Autostrada A2 del Mediterraneo vicino allo svincolo di Eboli: morto un 72enne di Campagna dopo un violento tamponamento. Ferito il conducente dell’altra auto. Indaga la Polizia Stradale di Eboli diretta dall'ispettore Cosimo - facebook.com facebook